Diritti della comunità LGBT, anche il Pd contro Fratelli d'Italia: "La discriminazione va condannata sempre e dovunque"

“La discriminazione sessuale va condannata in tutti i Paesi e le persone omosessuali vanno tutelate sempre. Il rifiuto a condannare anche i paesi europei che discriminano le comunità LGBT, dimostra purtroppo come l'iniziativa di Fratelli d'Italia sia strumentale" questa la premessa con cui il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi spiega la non partecipazione al voto del’Ordine del Giorno della consigliera Russo di Fratelli d’Italia.

"L’Ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia - che chiede all’Unione Europea di condannare quei Paesi fuori dall’Unione che prevedono il reato di omosessualità e la non organizzazione di eventi sportivi in quegli Stati - era un documento strumentale e riduttivo che non potevamo votare, perché fare un distinguo fra Paesi fuori e dentro l’Unione Europea , quando in Europa abbiamo Stati come Polonia e Ungheria, Paesi amici di Fratelli D’Italia e della sua leader, dove l’omosessualità è ancora oggetto di discriminazioni, dimostra una visione parziale, e di parte, della realtà”.