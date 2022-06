Finale, il saluto del sindaco Frascherelli all'amico Casanova: "Perdiamo una persona leale, generosa, di pace e di buon senso"

Ancora incredula la comunità finalese per il lutto con cui si è risvegliata stamani, perdendo uno dei suoi membri più noti e senza dubbio rispettabili.

Dalle prossime ore sarà aperta la camera ardente nella Sala Consiliare di via Pertica dove tutti coloro che vorranno potranno portare il proprio saluto all'assessore Claudio Casanova.

Affida intanto al suo profilo social il proprio sentito e sincero ricordo il sindaco e amico Ugo Frascherelli, offrendo un ritratto autentico del suo compagno di avventura in amministrazione: "Claudio ha fatto un passo avanti. Improvvisamente, senza avvisare, come piaceva a lui. Abbiamo perso un amico, una persona leale, generosa, una persona di pace e di grande buon senso".

"Ringrazio la vita per avermi concesso la fortuna di conoscerlo ed essere suo amico - ha scritto ancora il primo cittadino - Ringrazio Claudio per il suo continuo pungolo, la sua passione, la sua disponibilità e generosità inesauribile".

Doti di cui ha beneficiato non solo Finale, ma un intero comprensorio: "Ringraziamo Claudio per la sua visione che spaziava oltre Finale e per il contributo alla crescita di un intero territorio oggi con una più evidente riconoscibilità nel panorama turistico internazionale" conclude Frascherelli.

A partire dalle 17 e fino alle ore 20 di oggi, 29 giugno, e poi domani dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, i finalesi e tutti coloro che vorranno portare un ultimo saluto all'assessore e imprenditore potranno recarsi nella camera ardente allestita nella Sala Consiliare di via Pertica.