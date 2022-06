Il mondo istituzionale del savonese si stringe nel ricordo dell'assessore finalese Claudio Casanova: molti i messaggi di cordoglio

Il mondo politico del savonese è in lutto per la scomparsa improvvisa dell'assessore finalese Claudio Casanova. Numerose le testimonianze di cordoglio, provenienti da amministratori e esponenti politici del territorio, che in queste ore si stanno susseguendo.

"E’ venuto a mancare improvvisamente e prematuramente Claudio Casanova, Assessore al turismo e allo sport del Comune di Finale Ligure. Politico dotato di una vera visione comprensoriale e sinergica dello sviluppo turistico dei nostri territori, ha continuamente investito nella promozione di un’area vasta, ben al di là dei confini di Finale Ligure, contribuendo in maniera sostanziale a farla conoscere a livello internazionale - dichiara Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure - Persona generosissima, sempre disponibile, propositiva, solare, attenta, ma dall’atteggiamento semplice, sobrio e misurato, con lui abbiamo lavorato proficuamente su più fronti per il bene delle nostre comunità. Un amico, cui ci legava stima, confidenza e vicinanza di pensiero e di attitudine. Ci mancherà, tantissimo. Alla moglie, ai tre figli e a tutta la sua famiglia, vanno le condoglianze mie personali e di tutta l'amministrazione comunale".

"Uomo pubblico impegnato per il bene della comunità, imprenditore conosciuto e concreto. Alcuni tratti uniscono, sono comuni a questi due aspetti dell'uomo: la grande sensibilità, l'impegno costante e il cuore, il garbo nelle relazioni umane e la capacità di unire" è il pensiero di Renato Dacquino, sindaco di Borgio Verezzi.

"La notizia ci ha profondamente rattristati - afferma invece l'Amministrazione spotornese - Da anni promotore delle politiche turistiche per la sua Finale, è stato di grande sostegno per lo sviluppo del Progetto Turistico promosso dalla nostra Provincia. Sempre molto attento, pronto al confronto, sapeva dare indicazioni puntuali ed efficaci. Sicuramente una persona di riferimento che ci mancherà molto. Alla famiglia, ai colleghi, ed a tutti i cittadini di Finale va la nostra vicinanza". Anche il Comune di Noli con un messaggio ha espresso vicinanza alla famiglia e ai colleghi finalesi, così come il consigliere di minoranza Marino Pastorino: "Una notizia che mi ha profondamente rattristato; lascia una città che ha reso grande nel turismo diventando negli anni importante a livello mondiale".

"Desidero esprimere, a nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale di Tovo San Giacomo, le più sentite condoglianze alla famiglia ed all'intera comunità di Finale Ligure per la prematura ed improvvisa scomparsa dell'assessore Claudio Casanova - ha dichiarato Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo - Ho avuto modo di incontrare Claudio Casanova molte volte in riunioni ed incontri non solo istituzionali, l'ultima delle quali a Finalborgo in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni del Circolo degli Inquieti: Casanova è sempre stato un politico attento e puntuale che ha sempre portato avanti con dedizione e grande entusiasmo il suo mandato. Una grande perdita non solo per Finale Ligure, ma per tutto il comprensorio".

“Ci sono persone che nel loro agire quotidiano portano una parte del loro animo, dimostrando nella loro attività professionale e pubblica ciò che essi siano oltre alla loro qualifica professionale od alla carica che rivestono. Disponibilità, altruismo, generosità ed educazione sono alcune delle qualità che li contraddistinguono, impreziosite dalla spontaneità dei loro gesti. È una parte intima che in contesti pubblici dimostra ciò che queste persone abbiano dentro, nel cuore. Claudio Casanova era una persona speciale, un valore aggiunto per tutti coloro che abbiano lavorato o collaborato con lui durante la sua, purtroppo, troppo breve vita, era un punto fermo e di riferimento e fiducia per l’amministrazione comunale finalese e per i cittadini che degnamente rappresentava" ha invece commentato il sindaco di Calice Ligure, Alessandro Comi.

"Le innumerevoli espressioni di cordoglio di questi tristi giorni testimoniano quanto fosse riconosciuto e stimato il suo operare dalle nostre comunità, a loro ci uniamo nell’esprimere le nostre più sentite e profonde condoglianze alla sua famiglia così duramente colpita da questa improvvisa perdita. A voi si stringe con affetto l’intera comunità calicese. A Claudio il nostro doveroso e sincero ringraziamento per ciò che ha fatto, per ciò che è stato e che siamo certi non sarà dimenticato. Addio Claudio" ha aggiunto Comi.

Anche l’Amministrazione comunale di Orco Feglino ha espresso partecipazione "al cordoglio dei famigliari di Claudio Casanova, asessore al Turismo e Sport del Comune di Finale Ligure, insostituibile figura di riferimento del Finalese".