Finale attonita: è mancato nella notte l'assessore al Turismo Claudio Casanova

E' una di quelle notizie che mai si sarebbe voluto sentire per le vie di Finale, almeno non così presto. Nella notte è infatti mancato improvvisamente, in seguito a un malore accusato nella serata di ieri, all'età di 66 anni, l'assessore al Turismo e allo Sport Claudio Casanova.

Imprenditore nel mondo della distribuzione di bevande, da 8 anni era entrato nell'amministrazione finalese insieme al sindaco Ugo Frascherelli con cui era stato in Giunta già nel primo mandato con le medesime cariche che gli erano state assegnate quest'oggi.

Da sempre attivo nella promozione della sua città, non vi era persona che non lo stimasse e apprezzasse. Tant'è che il tamtam appena giunta la notizia è stato tempestante e colmo d'incredulità.

Lascia la moglie e tre figli.