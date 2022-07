Finale, ancora nessun nuovo ingresso in Giunta per sostituire Claudio Casanova. Frascherelli: "Stiamo valutando senza urgenza"

Non ci sarà nessun nuovo membro della Giunta Frascherelli, almeno per il momento, a sostituire il compianto Claudio Casanova, scomparso tragicamente lo scorso 29 giugno.

La comunicazione è stata data dallo stesso primo cittadino, che per il momento manterrà per sé le deleghe a Sport, Turismo e Cultura, durante la seduta del Consiglio Comunale odierno, apertosi proprio nel ricordo "dell'amico Claudio", come hanno sottolineato all'unisono la presidente dell'assise Delia Venerucci e il sindaco Frascherelli.

"Sono sicura mancherà a tutti noi e credo, come visto dalle manifestazioni d'affetto, a tutta la città - ha affermato Venerucci - Ha lasciato un grandissimo vuoto difficile che dovremmo cercare di onorare nei rimanenti consigli".

"Era una persona inesauribile nella disponibilità e nella generosità, con un modo particolare di interpretare il suo ruolo. Sono stato veramente colpito dalla partecipazione che c'è stata al suo lutto" ha quindi ribadito Frascherelli, dando poi una vaga idea circa le tempistiche per il nuovo membro della Giunta che ci sarà, ma non prima dell'autunno sembrerebbe.

"Al momento le deleghe le mantengo io, siamo in piena stagione estiva uindi faremo il meglio per cercare di essere degni del suo ricordo. Stiamo facendo valutazioni in merito alla nomina di un nuovo assessore che verrà fatta prossimamente ma senza alcuna urgenza" ha aggiunto.

Al posto dell'assessore Casanova in consiglio siederà quindi Silvana Giuffrì come prima dei non eletti: "Volevo ringraziare tutti voi per l'accoglienza nella squadra. Superfluo sottolineare che mi sarebbe piaciuto essere qui in altre circostanze" ha affermato, garantendo il massimo impegno nel proseguire il cammino che ancora divide l'assemblea dalla fine del mandato.