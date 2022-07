Classifica sindaci de "Il Sole 24 Ore": Russo (Savona) si piazza al nono posto, primo tra i liguri

Il presidente della Regione Giovanni Toti balza al quarto posto nell'annuale classifica 'Governance Poll' de "Il Sole 24 Ore" sul gradimento di presidenti della Regione e sindaci delle città capoluogo. Il governatore ligure, il cui consenso è salito del 4,9 per cento dal 2020, anno della sua elezione, registra un gradimento del 61 per cento tra i cittadini.

La notizia è stata commentata dal presidente della Regione, che si è detto soddisfatto del balzo in avanti in classifica: "I sondaggi, nel bene e nel male, per me sono quelli di tutti i giorni tra la gente, ma non vi nego che stamattina leggendo Il Sole 24Ore sono rimasto soddisfatto nel vedermi al quarto posto nella classifica di gradimento dei governatori realizzata da NOTO Sondaggi. Il 'consenso' in questa regione è frutto di un lavoro serio, a volte anche impopolare, mio e di tante persone che credono in una Liguria protagonista di una crescita felice (che tanto ci allontana dai nostri avversari della decrescita infelice). L’agenda in Liguria non la dettano i social o il consenso facile. Le decisioni vengono prese solo per il bene dei cittadini, che evidentemente l'hanno capito e si fidano di me. Ne sono fiero e non deluderò la loro fiducia!".