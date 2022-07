Femminicidio di via Niella, la Segreteria provinciale del Pd: "L’ennesima vittima di una cultura malata di possesso sul corpo e sulla vita femminile"

"Una donna è stata uccisa ieri a Savona. L’ennesima vittima di una cultura malata di possesso sul corpo e sulla vita femminile e di considerazione subalterna delle donne nell’ambito familiare, sociale, lavorativo". Così, attraverso una nota stampa, la Segreteria provinciale del Partito Democratico dopo quanto accaduto nella giornata di ieri in via Niella.

"Troppo spesso le dinamiche domestiche distorte sfociano negli omicidi di donne e bambini per mano di congiunti - prosegue la nota - È ora di dire basta a questa violenza. Il numero impressionante di più di 50 donne uccise fino ad oggi in Italia è destinato ad aumentare se non vengono presi immediati provvedimenti. Potenziare i servizi sociali e sanitari sul territorio ed i centri antiviolenza, creare una rete di supporto familiare per il disagio, dare ascolto e seguito alle denunce delle vittime di violenza domestica, divengono imperativi e necessità irrinunciabili per fermare questo massacro".

"Il partito democratico provinciale è vicino a chi soffre di questa perdita, agli amministratori e ai dipendenti del Comune di Savona, sgomenti e colpiti da quanto accaduto, invitando tutti alla partecipazione al presidio di questo pomeriggio alle 17,30 in Piazza Mameli" concludono dalla Segreteria provinciale del Partito Democratico.