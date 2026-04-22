Nuovi richiedenti asilo in arrivo a Vispa, la minoranza sulle barricate: "Il sindaco deve dare spiegazioni"

Il centro di accoglienza per profughi situato nella frazione Vispa torna al centro dello scontro politico a Carcare.

"Nei giorni scorsi la Prefettura di Savona ha comunicato al Comune, con una nota del 13 aprile, che dieci cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale saranno trasferiti nel Centro di Vispa a seguito della chiusura del Centro di Accoglienza di Pietra Ligure".

A renderlo noto è il gruppo consiliare di opposizione Insieme per Carcare.

Secondo l’opposizione, l'amministrazione comunale non avrebbe fornito alcuna comunicazione preventiva ai cittadini, in particolare ai residenti della frazione Vispa, in merito al nuovo arrivo. "Il sindaco Mirri deve dare spiegazioni — affermano — e non può nascondersi ancora una volta dietro la solita frase: 'non ne sapevamo nulla'".

Il riferimento è anche all’assemblea pubblica del 28 febbraio scorso. "Il primo cittadino aveva indicato come parole chiave per la gestione del Centro di Accoglienza Straordinario (CAS) quelle di fiducia e controllo. In quella occasione, insieme all’assessore alle Politiche Sociali Simone Ziglioli, era stato spiegato che l’amministrazione aveva richiesto alla cooperativa Alpi del Mare, che gestisce la struttura, aggiornamenti quotidiani su eventuali cambiamenti e trasferimenti".

L’opposizione segnala inoltre che la cooperativa avrebbe negato un incontro conoscitivo con il gruppo consiliare e critica quelle che definisce "dichiarazioni di normalizzazione della situazione", esprimendo preoccupazione per una presunta disinformazione sull’argomento, sia in Consiglio comunale sia sugli organi di stampa.

"Ricordiamo inoltre che l’assessore alle Politiche Sociali Simone Ziglioli, in passato, ha ricoperto ruoli rilevanti nel settore dell’accoglienza e dell’inclusione dei migranti, tra cui quello di Coordinatore dell’Area Migranti di Cooperarci Onlus; ha operato come referente per conto di ANTEO — ex Cooperarci — e ha gestito progetti finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), occupandosi della presentazione e della gestione di percorsi di accoglienza e inclusione attiva dei rifugiati".

"Chiediamo chiarimenti sulla linea politica dell’amministrazione in materia di accoglienza, sottolineando che negli ultimi mesi due centri di accoglienza della riviera di Ponente della provincia di Savona sono stati chiusi e che i migranti ospitati sono stati trasferiti, in entrambi i casi, nel centro di Carcare".

Una dinamica che, secondo l’opposizione, "rischierebbe di creare uno squilibrio nella distribuzione dell’accoglienza a svantaggio dell’entroterra".