Albissola, il comune punta a riqualificare il Molo S. Antonio e piazza dei Leuti, spazio a nuovi parcheggi per le moto sull'Aurelia

"Ci stiamo preparando per partecipare al Bando di Rigenerazione Urbana per provare ad ottenere nuovi finanziamenti per la riqualificazione di alcune zone del nostro territorio".

A dirlo è il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del comune di Albissola Marina Luigi Silvestro che i questi giorni sta predisponendo insieme agli uffici l'affidamento ad uno studio di progettazione per incaricarlo della redazione e relativi studi di progetto per la partecipazione al bando regionale.

L'incarico riguarderà lo studio delle ipotesi di rigenerazione/riqualificazione per la progettazione esecutiva per il restyling della fontana e del Molo S. Antonio; lo studio di fattibilità per la riqualificazione di Piazza dei Leuti; la progettazione della riqualificazione dell'intero marciapiede lato ponente di Corso Bigliati per il quale per il rifacimento del tratto di levante il comune ha già ottenuto il finanziamento dal Fondo Strategico Regionale distribuito per il biennio 2022/2023.

E' inoltre prevista la realizzazione di un parcheggio moto a livello strada, quando ci sarà il benestare di Anas, nel tratto di Aurelia compreso tra la banca ed il supermercato MD."Insomma questa estate stiamo cercando di impostare quanta più progettazione possibile propedeutica alla ricerca e partecipazione di bandi di finanziamento, lavorando su più filoni sia di finanziamento e sia di intervento. Speriamo che tutto questo lavoro di programmazione porti i frutti sperati, utili per il nostro territorio" ha continuato Silvestro.