Finta nipote positiva al Covid chiede per curarsi 8mila euro: tentata truffa nel savonese

Un truffa agli anziani con al centro il Covid e la richiesta di un'ingente somma per potersi curare a casa.

Ad essere protagonista di questo tentato stratagemma è stata un'anziana donna savonese che nella giornata di ieri ha ricevuto una chiamata da una persona, una donna italiana, che le ha telefonato fingendo di essere una sua nipote.

La stessa ha detto di essere in ospedale ricoverata per il Coronavirus e che sarebbe potuta tornare a casa, pagando due fiale di cura che costavano 8mila euro.

L'anziana aveva capito fortunatamente che qualcosa non andava, ma la giovane truffatrice ha insistito chiedendo quanto soldi avesse in casa. Ma la donna ha desistito.

Ancora una volta ad essere coinvolte sono le persone anziane più fragili e non si tratta del primo caso che vede al centro il virus. In un'altra occasione i truffatori si sono finti addetti comunali e ad Albisola Superiore un'anziana era stata truffata da quest'uomo vestito con un giacca e un cartellino che aveva specificato di essere stato mandato perché nel condominio dell'anziana erano stati verificati tre casi di positività al Covid.

"E' entrato in casa, gentilissimo, cortese ed è sembrato molto professionale e aveva specificato che il comune lo aveva mandato per fare delle rilevazioni per aiutare le persone a gestire al meglio la profilassi - aveva spiegato il figlio della truffata - alla fine ha invitato mia mamma a riporre i suoi ori, banconote e cose preziose che aveva in casa, metterli in un sacchettino, sigillarlo il meglio possibile e riporlo in frigo lasciandolo dentro almeno per 3-4 ore. In quel momento era ammaliata da questa persona e non si è reso conto purtroppo di quello che faceva".

Successivamente l'uomo se n'è andato senza nessun movimento sospetto ma purtroppo quel sacchetto dopo aver controllato nel frigo non c'era più.

Le forze dell'ordine in più di un'occasione stanno cercando di sensibilizzare a mantenere alta l'attenzione sui diversi casi di truffa.