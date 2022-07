Borghetto S. Spirito: successo per per la seconda edizione del "Piccaros", il Vertical della Madonnina

Grande entusiasmo per la seconda edizione del "Piccaros", il Vertical della Madonnina andato in scena domenica 3 luglio a Borghetto Santo Spirito.

La manifestazione sportiva non competitiva, organizzata dall'A.S.D. Runners for Autism in collaborazione con il comune, si è sviluppata lungo un percorso di 2 km e 300 metri di dislivello che, dalla nuova piazza di Castello Borelli, ha condotto all'arrivo alla Madonnina del Monte Piccaro.