Alassio, iniziati i lavori per la realizzazione di 36 posti auto sulla soletta dei box 72 in via Pera (FOTO)

Sono iniziati oggi ad Alassio i lavori per la realizzazione di 36 posti auto pubblici gratuiti sulla soletta dei box 72 in via Pera. Dopo lo sgombero dell'area di cantiere e la pulizia si procederà alla realizzazione di una nuova guaina impermeabile a protezione della sottostante autorimessa rispetto a infiltrazioni di umidità. L'importo dei lavori, già appaltati è di 65.000 euro.

"Contiamo di consegnare il parcheggio all’uso pubblico entro 15 giorni - spiegano il sindaco Melgrati e l'Assessore ai Lavori Pubblici Invernizzi - sommati ai 75 posti di via Pera si raggiungono i 110 posti pubblici, andando a sostituire il parcheggio provvisorio realizzato lo scorso anno sul sedime del cantiere della scuola di via Gastaldi. Un grazie particolare oltre che all'Ufficio Tecnico, anche al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Gabriella Gandino e all'assessore alle Finanze e Bilancio Patrizia Mordente per la sapiente gestione del bilancio".

Domani, venerdì 8 luglio, alle ore 12, intanto si terrà una breve cerimonia di inaugurazione dei primi posti auto del multipiano di Via Pera