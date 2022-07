Meteo, weekend con temperature più gradevoli anche se ancora calde

Una intensa perturbazione è entrata ieri sull’Italia, lasciando però il nordovest al riparo sotto l’anticiclone, per cui a parte un ritorno delle temperature a valori più gradevoli, non ci sono stati altri fenomeni.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 8 a martedì 12 luglio

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per velature di passaggio. In montagna possibile sviluppo di nubi cumuliformi con isolati rovesci al pomeriggio. Temperature calde ma meno dei giorni scorsi, con valori massimi tra 29 e 34 °C, minime tra 18 e 23 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza, eccezion fatta per oggi in mattinata dove saranno ancora moderati da nord su Liguria centro-occidentale.

Da mercoledì 13 luglio

Torna a rinforzarsi l’anticiclone con aria più calda africana e nuova ondata di calore nella seconda parte della settimana.

