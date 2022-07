Sgrassante unghie quando si usa

Dopo aver applicato uno smalto semipermanente o il gel per la ricostruzione devi sapere che è necessario optare per un’efficace azione sgrassante. L’operazione è importante poiché ti consente di ottenere il miglior risultato, in modo da evitare di ritrovarti con le unghie appiccicose. Premesso ciò, se dunque ti interessa conoscere a fondo la corretta procedura per sgrassare le unghie dopo aver applicato un nuovo smalto, il consiglio è di leggere quanto riportato nei vari passi del presente post.

Cosa usare per sgrassare correttamente le unghie?

Dopo aver ricostruito le unghie con un gel oppure a seguito dell’applicazione di un nuovo smalto semipermanente, per eliminare lo strato appiccicoso che la loro superficie presenta, devi utilizzare un prodotto adeguato. In tal senso nel negozio Marynailshop troverai una vasta scelta di sgrassante unghie profumato https://www.marynailshop.it/29-cleaner in varie misure, ossia a partire da un litro fino a quantitativi inferiori. L’utilizzo di questo prodotto è indispensabile poiché il problema si presenta sempre a seguito della naturale reazione che le molecole di un gel o semipermanente applicate sulle unghie, ottengono nel momento in cui vengono polimerizzate sotto la lampada UV. Premesso ciò, una volta acquistato il prodotto prima di utilizzarlo, ti conviene seguire attentamente le linee guida e i vari consigli che troverai descritte nei passi successivi del presente post.

Come pulire le unghie con lo sgrassante?

Se seguendo il nostro consiglio hai acquistato lo sgrassante profumato per unghie sul suddetto store online preposto alla vendita, per raggiungere l’obiettivo prefissato devi innanzitutto prelevare qualche goccia del prodotto dal suo flacone e versarla su un batuffolo di cotone, ossia quello che generalmente utilizzi per struccarti. Nello specifico devi usarlo strofinando su tutta la superficie delle unghie con movimenti circolari ma senza effettuare troppa pressione. Una volta che il liquido sarà presente in modo soddisfacente su ognuna, noterai subito che le unghie risulteranno molto più brillanti rispetto a come si presentavano dopo la polimerizzazione dello smalto (o del gel) sotto la lampada UV.

I vantaggi di usare uno sgrassante profumato

In questo passo conclusivo della guida su come e quando usare uno sgrassante profumato, vale la pena citare i vantaggi che puoi ottenere da questo prodotto. In primis devi sapere che sul suddetto store online lo puoi trovare di varie fragranze, come ad esempio quella al cocco e in un pratico quanto duraturo flacone da 1000 ml. In secondo luogo l’uso ti consente di sgrassare delicatamente le unghie dopo l'applicazione del gel (utile anche prima), e soprattutto ti permette di eliminare totalmente qualsiasi residuo di polvere generata dalla limatura. Inoltre devi sapere che il prodotto lo puoi anche utilizzare alla fine della tua nail art per pulire i pennelli intrisi nello smalto, quindi per conservarli privi di tale sostanza e pronti per un uso futuro. Inoltre lo sgrassante in oggetto sempre sul suddetto store online, lo puoi trovare anche di volume inferiore ossia da 500 millilitri fino a 100 ml e persino di svariate tonalità come ad esempio azzurro, rosa ecc. A margine va aggiunto che lo sgrassante profumato si rivela anche un prezioso disinfettante per le cuticole, poichè contiene una base di alcol isopropilico ossia una sostanza che usano anche la maggior parte dei presidi medico-ospedalieri e che ha un odore meno nauseante dell’acetone tradizionale che generalmente si utilizza per rimuovere lo smalto dalle unghie.