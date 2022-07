Lega, Ripamonti e Foscolo: "In provincia di Savona i congressi per i rinnovi delle segreterie, al lavoro per il territorio"

“In provincia di Savona si sono svolti i congressi per i rinnovi delle segreterie delle sezioni cittadine della Lega. Un ringraziamento a tutti i militanti per la loro partecipazione e in bocca al lupo ai nuovi segretari e ai componenti dei consigli direttivi, ai volti nuovi e alle conferme, tutti già al lavoro per difendere gli interessi dei propri territori e far crescere la Lega di Matteo Salvini ovunque in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Dopo due anni di attività limitate a causa della pandemia, c’è tanto entusiasmo e grande voglia di ripartire, tra poco si svolgerà anche il congresso per il nuovo segretario provinciale, ultimo e importante appuntamento per la Lega in provincia di Savona, definendo così l’intero organigramma provinciale. Le sfide che ci attendono sono ancora molte e servirà il contributo di tutti, vedendo questa tornata elettiva però si può affermare senza ombra di dubbio che: la Lega c’è”.