Aumentano i casi Covid, l'Asl2 incrementa i posti letto: 10-12 negli ospedali di Savona e Albenga

10-12 posti letto in più per far fronte all'impennata Covid negli ospedali di Savona e Albenga.

Questa la decisione presa oggi nella riunione di direzione aziendale dell'Asl2 nel quale è stato predisposto un'incrementazione negli ospedali San Paolo, 6 posti e Santa Maria di Misericordia, 4.

"Siamo vicini alla soglia d'emergenza che prevede una novantina di posti letto - ha spiegato il direttore generale dell'Asl2 Marco Damonte Prioli - Se non ci sono variazioni dovremo riuscire ad assorbire la criticità".

"Il virus è cambiato e i sintomi sono lievi, il numero però è importante e non bisogna sottovalutarlo, ma non ci sono situazioni complesse e serie" continua Prioli.

Attualmente sono 61 i ricoverati negli ospedali del savonese di cui uno in terapia intensiva. In una settimana sono aumentati di 40 unità, infatti erano 20 gli ospedalizzati lo scorso 6 luglio. 601 i nuovi soggetti positivi al Covid in provincia di Savona.