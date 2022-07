Cairo, acqua potabile maleodorante: scatta l'allarme tra la cittadinanza

Acqua potabile maleodorante: l'allarme lanciato in questi giorni sui social da parecchi residenti del comune di Cairo Montenotte. Il problema, secondo quanto riferito, è stato riscontrato in diverse zone della città, causando preoccupazione tra la cittadinanza.

La nostra redazione ha contattato il sindaco Paolo Lambertini: "Nella diga di Millesimo (da dove 'pescano') l'acqua tendeva a fermarsi a causa della scarsa portata. Tale fenomeno ha generato dei problemi legati al cattivo odore. Attraverso lo sbarramento di Osiglia stanno correndo ai ripari. Ireti nella notte ha provveduto alla pulizia delle conduttore in modo tale da ripartire con l'acqua. In giornata questa criticità dovrebbe essere circoscritta".

Il primo cittadino si è poi soffermato sulla questione acqua sporca: "Dovendo trasportare numerose botti nelle zone della provincia rimaste a secco, la portata di scorrimento è stata aumentata provocando sedimenti e problemi di pulitura".

"Inutile girarci attorno - conclude il primo cittadino - sarà una stagione estiva assai complicata per quanto riguarda l'acqua. Nel prossimo futuro potremmo anche essere costretti al razionamento. Dobbiamo utilizzarla con attenzione".

Nelle settimane scorse il sindaco Lambertini ha firmato un'ordinanza per "limitare il consumo di acqua potabile": "Il prelievo dalla rete idrica è consentito esclusivamente per usi domestici e zootecnici con assoluto divieto di utilizzo per usi extra-domestici, in particolare per l’irrigazione di orti, giardini e lavaggio automezzi. Le imprese di costruzione dovranno fare uso razionale dell’acqua, limitandone il consumo allo stretto necessario".