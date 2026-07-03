Carcare, inaugurata la nuova via Abba dopo oltre tre anni di lavori: riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Bormida

Dopo oltre tre anni di cantiere, ieri mattina è stata inaugurata a Carcare la nuova via Abba, al termine di un intervento da circa 3,8 milioni di euro che ha riguardato la messa in sicurezza idraulica dell’area e la riqualificazione urbana del quartiere.

Il progetto ha previsto l’allargamento dell’alveo del fiume e una serie di sistemazioni del tessuto urbano, con particolare attenzione al tratto compreso tra piazza Cavaradossi e via Abba, un’area soggetta a criticità legate al restringimento della cosiddetta “zona rossa” del Bormida e al conseguente rischio idrogeologico. L’intervento è stato considerato strategico per la sicurezza del territorio.

L’opera è il risultato della collaborazione tra Comune e Regione e si inserisce in un percorso amministrativo avviato dalla precedente giunta De Vecchi e concluso dall’attuale amministrazione guidata dal sindaco Rodolfo Mirri, con alcune modifiche rispetto al progetto originario.

Al taglio del nastro erano presenti anche il vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria Roberto Arboscello e la consigliera regionale Sara Foscolo, a testimonianza del rilievo istituzionale dell’intervento.

“Un’opera complessa che ha richiesto anni di lavoro e una grande sinergia tra enti, tecnici e imprese”, ha commentato il sindaco Mirri, che ha ringraziato progettisti, uffici comunali e maestranze coinvolte. Un pensiero è stato rivolto ai residenti della zona, che per oltre quattro anni hanno convissuto con i cantieri e i disagi: “Grazie per la pazienza dimostrata”.