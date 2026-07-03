Alassio, stretta sull’alcol nelle notti d’estate: ordinanza del sindaco fino al 3 agosto

Il Comune di Alassio informa la cittadinanza che, con apposita ordinanza del sindaco Marco Melgrati, dalla data odierna di venerdì 3 luglio fino al prossimo 3 agosto, nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali, sul territorio comunale sono vietate la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in qualunque tipo di contenitore, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Il provvedimento si applica a tutti gli esercizi autorizzati alla vendita al dettaglio o alla somministrazione di alimenti e bevande con possibilità di asporto, compresi i circoli privati e i distributori automatici. La violazione delle disposizioni previste dall'ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Restano inoltre in vigore le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana che vietano il consumo di bevande in contenitori di vetro nelle aree pubbliche e disciplinano il consumo di bevande alcoliche negli spazi cittadini.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “Questa iniziativa, che si ripete ormai da alcuni anni ad Alassio, nasce dalla volontà di contrastare i fenomeni di consumo eccessivo di alcol, che sappiamo essere particolarmente diffusi durante le serate estive e ai quali si associano degrado urbano, schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. Invito cittadini, esercenti e turisti, con un appello accorato rivolto ai giovani, alla massima collaborazione e al rispetto delle regole, affinché la splendida estate che possiamo vivere in un luogo meraviglioso come Alassio non venga offuscata da mancanza di convivenza civile e di rispetto reciproco, nonché da situazioni di rischio legate all'abuso di alcol. Desidero inoltre sottolineare che è intenzione della nostra Amministrazione comunale rinnovare questa ordinanza - che per ragioni burocratiche ha una durata massima di un mese - anche per i 30 giorni successivi, così da coprire l'intero periodo più "caldo" dell'estate, fino a inizio settembre. Ricordo, infine, che in ambito di sicurezza, questo provvedimento si aggiunge all'incremento delle misure introdotte nelle scorse settimane dalla Polizia Locale, che prevedono, tra l'altro, un presidio fisso delle forze dell'ordine sul Molo Bestoso da questo fine settimana e l'avvio del servizio di vigilanza privata, attivo già dallo scorso 26 giugno con due operatori dedicati”.