 / Attualità

Attualità | 03 luglio 2026, 09:30

Calizzano, la notte delle frascelle accende la processione della Madonna delle Grazie (FOTO)

Il 1° luglio si rinnova il rito dei cerchi di fuoco: rami di faggio intagliati che ruotano nel buio e trasformano la devozione in uno spettacolo di luce e tradizione popolare

Foto di Daniele Bousquet, tratta dal gruppo Facebook ‘Gruppo Fotografico CiEffeCi’ di Calizzano

Foto di Daniele Bousquet, tratta dal gruppo Facebook ‘Gruppo Fotografico CiEffeCi’ di Calizzano

C’è un momento, ogni anno, in cui a Calizzano il buio della sera si riempie di cerchi di luce. Accade il 1° luglio, durante la processione della Madonna delle Grazie, quando torna uno dei riti più suggestivi e identitari del paese: quello delle frascelle.

Realizzate con rami di faggio secco sapientemente intagliati, le frascelle vengono accese e fatte roteare nell’aria. Il legno, bruciando lentamente, disegna spettacolari ruote luminose che accompagnano il passaggio della processione, regalando un’atmosfera sospesa tra devozione e meraviglia.

È una tradizione antica, tramandata di generazione in generazione, che ogni anno coinvolge grandi e piccoli. Dietro quei semplici rami lavorati a mano c’è il sapere di un territorio e il desiderio di custodire un rito che appartiene alla memoria collettiva della comunità.

Mentre le scintille illuminano la notte e il profumo del legno arso si mescola all’aria estiva, le frascelle raccontano una storia fatta di fede, artigianalità e appartenenza. Un piccolo spettacolo che non ha bisogno di effetti speciali: basta il fuoco, la tradizione e un paese che, ancora una volta, si ritrova unito sotto lo stesso cielo.

Foto di Daniele Bousquet, tratta dal gruppo Facebook ‘Gruppo Fotografico CiEffeCi’ di Calizzano

Foto di Daniele Bousquet, tratta dal gruppo Facebook ‘Gruppo Fotografico CiEffeCi’ di Calizzano

Foto di Daniele Bousquet, tratta dal gruppo Facebook ‘Gruppo Fotografico CiEffeCi’ di Calizzano

Foto di Daniele Bousquet, tratta dal gruppo Facebook ‘Gruppo Fotografico CiEffeCi’ di Calizzano

Foto di Daniele Bousquet, tratta dal gruppo Facebook ‘Gruppo Fotografico CiEffeCi’ di Calizzano

Foto di Daniele Bousquet, tratta dal gruppo Facebook ‘Gruppo Fotografico CiEffeCi’ di Calizzano

Foto di Daniele Bousquet, tratta dal gruppo Facebook ‘Gruppo Fotografico CiEffeCi’ di Calizzano

Foto di Daniele Bousquet, tratta dal gruppo Facebook ‘Gruppo Fotografico CiEffeCi’ di Calizzano

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium