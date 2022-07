Mutuo per asfaltare le strade, "Impegno per Carcare": "Cittadini indebitati per 25 anni"

"'A rotazione programmata!' Queste sono le parole usate dal sindaco di Carcare in merito ai lavori di asfaltatura nelle nostre strade più deteriorate". Cosi l'attacco sulla propria pagina social del gruppo di opposizione "Impegno per Carcare".

"Ci domandiamo se questa 'rotazione' è riferita anche alla contrazione del mutuo da centomila (100.000) euro che indebiteranno i cittadini con una rata annuale di 4.664,00 euro ammortizzabili in 25 anni! Tenendo conto che la durata media degli asfalti soprattutto in zone come quelle in questione e' di 7/8 anni".

"Di conseguenza, 'a rotazione', i cittadini carcaresi si troveranno non solo a pagare mutui su interventi manutentivi urgenti perché manca un'adeguata programmazione, ma a continuare a pagare per strade già ritornate in condizioni disastrose come il giorno prima dell'esecuzione dei lavori".

"Ma come spesso denunciamo, oltre il danno la beffa (CLICCA QUI)! - proseguono dall'opposizione - Si perché questo mutuo è stato acceso già un anno fa e la spiegazione è semplice: eravamo ancora troppo lontani dalle elezioni e non importava il dissesto e la pericolosità stradale mentre correvano gli interessi del mutuo".

"Ora, in attesa che sindaco e vice-sindaco taglino i nastri nelle zone appena asfaltate è opportuno togliere la polvere accumulato sotto il tappeto - concludono da "Impegno per Carcare - Lasciamo alla cittadinanza le dovute considerazioni".