Regione: domani (14 luglio) visita del presidente Toti in Asl 2, a Pietra Ligure incontro con gli stakeholders

Domani, giovedì 14 luglio, visita del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità in Asl 2 insieme al direttore generale Marco Damonte Prioli per fare il punto sui progetti in corso e futuri, anche in relazione ai finanziamenti del Pnrr.

Parteciperanno anche il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, il direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Francesco Quaglia e il coordinatore della Struttura di Missione per la sanità ligure Giuseppe Profiti.

Il programma: alle 14.30 il presidente Toti visiterà il Centro Ictus e il reparto di Urologia dell’ospedale San Paolo di Savona; alle 16.30 prevista l’inaugurazione della nuova TAC all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; alle 18 presso il Teatro Guido Moretti di Pietra Ligure (Piazza Castello) il presidente della Regione incontrerà gli addetti ai lavori e gli stakeholder.