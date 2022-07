Cerimonia di apertura del Campo Scambi Giovanili: Lions Club Loano Doria presente

Si è svolta domenica 10 Luglio 2022 a Carmagnola la cerimonia di apertura del Campo Scambi Giovanili del Lions Club International.

Il programma Campi e Scambi Giovanili (YCE) è presente in tutto il mondo ed è pensato per i giovani di età compresa tra i 15 ed i 22 anni, con l'intento di creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo.

Il programma YCE da sessant'anni, mira ad aiutare i giovani ad iniziare, formare e mantenere relazioni internazionali promuovendo la conoscenza delle altre culture e la pace internazionale.

Il Lions Club Loano Doria, rappresentato dalla Socia Nicoletta Nati in qualità di Officer Scambi e Campi giovanili Lions, ha partecipato all'evento donando le borracce per l'acqua per un mondo senza plastica al “Campo delle Alpi e del mare”.

Il 18 luglio il Lions Club Loano Doria ed il Lions Club Albenga Host organizzeranno ad Albenga una “Giornata per i ragazzi degli Scambi Giovanili Lions”.

Il programma prevede l'accompagnamento dei ragazzi per le vie del centro storico di Albenga con la collaborazione del FAI Giovani della delegazione Albenga - Alassio; la sera prima, il 17, cena presso l'Essaouira Club di Albenga offerta dal Lions Club Loano Doria e Lions Club Albenga Host.