La segretaria generale della Provincia di Savona Giulia Colangelo è stata nominata coordinatrice nazionale dell’Unione delle Province Italiane

L'avvocato Giulia Colangelo, segretaria generale della Provincia di Savona e del comune di Albisola Superiore, è stata nominata coordinatrice nazionale dell’Unione delle Province Italiane.

L'assessore al bilancio albisolese e consigliere provinciale Sara Brizzo lo ha comunicato vista la sua presenza all'assemblea nazionale delle province italiane che si è svolta a Ravenna.

“E' stata nominata grazie alla sua esperienza e alla sua conoscenza dell’ordinamento della pubblica amministrazione. Un vantaggio anche per il nostro comune avere come riferimento l’avvocato Colangelo che diventerà, di fatto, la referente per enti locali, città metropolitane ed enti di area vasta per consulenze giuridico-amministrative finalizzate alla modifica e al miglioramento delle norme per agevolare gli enti locali ed efficientare il loro operato a vantaggio di cittadini e territori” ha detto Sara Brizzo.