Agli arresti domiciliari spaccia durante i permessi, uomo arrestato a Savona

Nell'ambito della costante attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile hanno effettuato uno specifico servizio al termine del quale hanno tratto in arresto in flagranza un uomo accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo già monitorato nei giorni precedenti alla luce dei suoi comportamenti sospetti, era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare con permesso di assentarsi dalla propria abitazione durante le ore della mattinata per provvedere alle proprie esigenze di vita.

I poliziotti lo hanno sorpreso nei pressi di un bar di Savona, nella fascia oraria in cui aveva il permesso di uscire, mentre stava cedendo una dose di cocaina ad una persona. A seguito di perquisizione personale e domiciliare sono stati sequestrati circa 30 grammi di cocaina, in parte suddivisa in dosi, la somma di 4000 euro in banconote di piccolo taglio, materiale utile al confezionamento, telefoni cellulari, un bilancino di precisione e sostanza da taglio.

L’arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre l’acquirente dello stupefacente è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura.

La Questura evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.