340 chili di cocaina nascosti in un container: sequestro al porto di Vado (VIDEO)

Maxi sequestro di cocaina al porto di Vado Ligure, dove la Guardia di Finanza di Savona, con il supporto del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova e dei funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha intercettato oltre 340 chilogrammi di cocaina purissima.

La droga, suddivisa in 300 panetti, era nascosta all’interno di un container carico di platani proveniente da uno dei principali porti della Colombia. Le analisi preliminari effettuate al momento del controllo hanno confermato che si trattava di cocaina ad altissimo grado di purezza.

Il sequestro è il risultato di un’intensa attività di analisi e monitoraggio delle rotte commerciali che collegano il Sud America al porto di Vado Ligure, uno dei principali snodi logistici per le merci dirette in Europa.

Secondo le stime degli investigatori, i 340 chilogrammi di cocaina, se immessi sul mercato al dettaglio, avrebbero fruttato alle organizzazioni criminali circa 120 milioni di euro.