Savona e l'Ordine degli Architetti in lutto per la scomparsa di Giorgio Dagna. Storico architetto savonese, aveva 86 anni.
A ricordarlo l'ex presidente dell'Ordine dal 2017 al 2021 Giacomo Airaldi.
"𝐿𝑎 𝑡𝑢𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑎𝑡𝑎 ℎ𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒. 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑣𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑡𝑢𝑜 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠𝑜, 𝑖 𝑡𝑢𝑜𝑖 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛𝑖 𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖 – 𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒 𝑔𝑖𝑎𝑙𝑙𝑖 – 𝑖𝑙 𝑓𝑜𝑢𝑙𝑎𝑟𝑑 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙’𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑡𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑣𝑎 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝑅𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑛𝑛𝑖 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒, 𝑢𝑛’𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜, 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎. 𝐶𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑚𝑜, 𝑚𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑒, 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑡𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑣𝑎, 𝑚𝑖 𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠𝑡𝑖: '𝐴𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑣𝑜i'. 𝐼𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑙 '𝑣𝑜𝑖' 𝑐’𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑡𝑢𝑎 𝑓𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑆𝑖𝑙𝑣𝑖𝑎, 𝑐ℎ𝑒 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑏𝑏𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑜. 𝑅𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖, 𝑓𝑜𝑟𝑠𝑒, 𝑛𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑒𝑟𝑎𝑣𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜, 𝑚𝑎 𝑡𝑢 𝑟𝑖𝑢𝑠𝑐𝑖𝑣𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑐𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑖: 𝑐𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙𝑎𝑣𝑖 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠𝑚𝑜, 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑜. 𝐶𝑖 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑣𝑖 𝑢𝑛’𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎, 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑖, 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑖. 𝐿𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑣𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑔𝑖𝑎, 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑒𝑟𝑖 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑣𝑎 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖. 𝐸𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒, 𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑡𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑣𝑎 𝑖𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜. 𝐹𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́, 𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎̀, 𝑒𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑢 𝑎 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖" scrive Airaldi.
"𝐶𝑜𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑡𝑢𝑜𝑖 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑧𝑧𝑖, 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑖 𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖 𝑑𝑖 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛’𝑖𝑑𝑒𝑎, 𝑜 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑢 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑒𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒, 𝑀𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑣𝑖 𝑠𝑜𝑟𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒. 𝐸 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑣𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎, 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑐𝑐ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒: '𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑔𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒?'. 𝐷𝑎 𝑜𝑔𝑔𝑖, 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑜̀ 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎, 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑠𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑔𝑢𝑟𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑔𝑒𝑣𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑟𝑑𝑒𝑔𝑛𝑎, 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟𝑜̀ 𝑖𝑛𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑎 𝑡𝑒. 𝐿’𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑎𝑣𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑡𝑢𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒. 𝑀𝑖 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑣𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑙𝑒 𝑡𝑢𝑒 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑣𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑡𝑒, 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑟𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑡𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑣𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒. 𝑂𝑔𝑔𝑖 𝑢𝑛 𝑣𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑒̀ 𝑖𝑛𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒, 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎 𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑖, 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔ℎ𝑖 𝑒 𝑢𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖 - conclude l'ex presidente dell'Ordine - 𝐸𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑜 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎. 𝐼𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑣𝑎 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖. 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑢𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜, 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑔𝑖𝑜. 𝐺𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑖𝑜, 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖, 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑔𝑛𝑜, 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠𝑖 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎𝑣𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. 𝐶𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟𝑎𝑖. 𝑀𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑟𝑎𝑖 𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖 ℎ𝑎 𝑎𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖 𝑒 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑖 𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑖 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑐ℎ𝑒, 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑔𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑒, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑐𝑖 𝑎 𝑡𝑒".
La salma sarà trasferita il 4 luglio alle 11 dall’obitorio di Savona verso la sala del commiato del tempio crematorio di Zinola.