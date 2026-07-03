In mare da 96 ore a bordo di una barca di legno, 85 migranti soccorsi: sbarcheranno a Savona

Sono stati soccorsi nel Mediterraneo e sbarcheranno a Savona nei prossimi giorni.

La nave Open Arms ha tratto in salvo 85 persone, di cui 22 minori non accompagnati, provenienti dall'Egitto, la Somalia e il Bangladesh.

"Erano partiti da Misratah, in Libia, quattro giorni fa, e si trovavano in mare da oltre 96 ore a bordo di una barca di legno in condizioni estremamente pericolose dato il sovraffollamento e la presenza di persone a bordo che necessitavano di assistenza immediata. L'imbarcazione, infatti, era priva di qualsiasi dispositivo di salvataggio o attrezzatura per la navigazione" ha spiegato l'Ong spagnola.

Il porto che è stato assegnato è quello di Savona "che si trova a diversi giorni di navigazione rispetto al luogo dove è avvenuto il soccorso".

L'arrivo sarebbe stato previsto per la mattinata di domenica 5 luglio.