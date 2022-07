Savona, Carpano (Azione): “Scettico e sfiduciato dell’operato della Giunta Toti, sostengo la linea tenuta dal sindaco Russo”

“Ieri, giovedì 14 luglio, ha avuto luogo nella nostra provincia savonese una rara visita del presidente della Regione Giovanni Toti. Le critiche da parte degli amministratori locali che l’hanno accompagnata sono l’inevitabile risultato di un generale disinteresse da parte della Giunta regionale verso la situazione in cui vertono, da anni, i quattro distretti sanitari della Provincia di Savona. Savona in Azione sostiene con convinzione la linea tenuta dal sindaco, Marco Russo, riguardo le problematiche dell’Ospedale San Paolo. C'è una comunità, quella savonese, che aspetta da anni alcuni interventi fondamentali per il proprio ospedale, interventi che vengono prima promessi e poi continuamente rimandati”. Così in una nota Massimiliano Carpano, consigliere comunale di Savona e segretario provinciale di Azione.

“Io stesso mi sono più volte espresso in modo critico verso l'operato del presidente Toti. Con particolare riguardo al centro ictus, ho chiesto in sede di commissione consiliare se l'assunzione dei neurologi fosse il requisito sufficiente all'apertura dello stesso. Nonostante la dirigenza dell’ASL2 mi avesse risposto affermativamente, oggi scopriamo invece che le cause dei rinvii sono collegate a ritardi nell'arrivo dei materiali – prosegue Carpano -. Da politico e, soprattutto, da cittadino non posso che essere scettico e sfiduciato nei confronti dell’operato della Giunta Toti, di fronte a promesse mancate, smentite e ritardi di ogni genere”.

“La rivedibile gestione della Sanità territoriale, per altro, non si limita solo a Savona, come testimonia la situazione venutasi a creare sul Ponente savonese. Lo scorso 13 maggio - spiega il consigliere -, il gruppo territoriale di Azione nel Ponente savonese ha inviato una lettera al Presidente Toti, chiedendo informazioni riguardo le soluzioni da adottare ad Albenga in vista della stagione estiva. Purtroppo, tale lettera non ha ricevuto alcuna risposta”.

“Nella speranza che la visita di ieri possa spingere il presidente Toti a rivedere le sue priorità riguardo la Sanità territoriale nel Savonese, vorrei ricordargli che esistono altre province oltre a Genova e che anche Savona merita la stessa dignità ed attenzione”, conclude Carpano.