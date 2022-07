Tomatis (FdI): "Il Pd canta vittoria dopo l’intervento del ministro Speranza, ma dimentica che fu la giunta Burlando a chiudere il pronto soccorso"

"Il Pd canta vittoria dopo l’intervento del ministro Speranza sul decreto Balduzzi, ma dimentica che fu la giunta Burlando a chiudere il pronto soccorso nel 2012". A pochi giorni dai chiarimenti arrivati dal ministro della Sanità 'interrogato' dall’onorevole Franco Vazio, è Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga, a tornare sull’argomento Santa Maria di Misericordia.

"Cavalcare il modus operandi del deputato Franco Vazio e del consigliere regionale Pd Roberto Arboscello? Manco per idea – sottolinea Tomatis – Fu proprio il governo del centrosinistra in Regione a decidere di chiudere il pronto soccorso causando un grave danno all’intero comprensorio albenganese. Un provvedimento che ha anche comportato un depotenziamento dell’intero ospedale privandolo dei servizi essenziali per la comunità. Oggi assistiamo al teatrino di due esponenti politici di quello stesso schieramento politico che si sono trasformati in grandi saggi, in paladini della giustizia per conquistare probabilmente l’elettorato di questa fetta di territorio".

"La verità – sottolinea Tomatis - è che tutto il sistema sanitario albenganese dal 2012 ad oggi è finito nel baratro. Ora Vazio e Arboscello si riscoprono come promotori di una «nuova sanità» che deve dare una risposta concreta al territorio dimenticando il passato e i danni irreparabili che ha fatto il loro partito. Passato che invece noi non abbiamo dimenticato. Se oggi ci troviamo in queste condizioni ci sono dei responsabili: il Pd di Franco Vazio".

"Inoltre – sottolinea Tomatis - ricordiamo al consigliere regionale Roberto Arboscello che ad oggi non ha presentato ancora nessuna proposta in Regione per la riapertura del pronto soccorso di Albenga. Ha solamente diffuso dei stringati quanto inutili comunicati stampa che non hanno avuto né peso né seguito".

Roberto Tomatis ribadisce poi "la necessità di riaprire il pronto soccorso in tempi rapidissimi incrementando tutti i servizi oggi insufficienti che sono stati annullati dalla Regione a partire dal 2012. Chiediamo anche che venga garantita una sinergia con l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, nosocomio che rappresenta una eccellenza per il Ponente Ligure" conclude.