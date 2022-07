Jova Beach Party, Lorenza Giudice (Confcommercio): "Felici che il nostro territorio ospiti un evento importante"

"Siamo tutti felici che il nostro territorio ospiti un evento importante come il 'Jova Party' soprattutto perché dopo tanta incuria i cittadini hanno potuto godere di aiuole pulite, frasche tagliate nei punti di maggior pericolosità, stop e strisce colorate di fino, bianche come la neve. Finalmente i cittadini hanno visto come si può intervenire sul territorio per renderlo accogliente e meno pericoloso". Così Lorenza Giudice (Confcommercio Albenga).