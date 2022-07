Scontro auto-moto a Cisano sul Neva: soccorsi mobilitati

Si è verificato quest'oggi un incidente stradale, che ha visto coinvolte un'auto e una moto, a Cisano sul Neva. L'allarme è stato lanciato intorno alle 12.00 all'altezza dell'incrocio tra la Sp 582 del Colle di San Bernardo e la Sp3. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all'impatto tra i due veicoli.

Immediato l'intervento dei militi della Croce Bianca di Albenga e dell'automedica del 118. Due persone, coloro che al momento dell'impatto viaggiavano a bordo del mezzo a due ruote, sono state trasportate in codice all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: una in codice rosso, l'altra in codice giallo.

Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco.