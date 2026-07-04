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Cronaca | 04 luglio 2026, 14:17

Alassio, lutto per la scomparsa di Rita Vitaloni Montellassi

Storica commerciante e protagonista insieme al marito Egidio, albergatore e già Presidente dell'Associazione Albergatori di Alassio, dello sviluppo del turismo e del commercio locale

Alassio, lutto per la scomparsa di Rita Vitaloni Montellassi

"Da parte nostra e di tutta l'Amministrazione comunale ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita di Rita Vitaloni Mantellassi, storica commerciante cittadina e protagonista insieme al marito Egidio, albergatore e già Presidente dell'Associazione Albergatori di Alassio, dello sviluppo del turismo e del commercio locale. Cara Joan, hai lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e ti ricorderemo sempre con affetto".

Così il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l'assessore al Commercio Franca Giannotta a seguito della scomparsa della signora Rita Vitaloni Mantellassi, conosciuta come Joan.

Comunicato Stampa

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