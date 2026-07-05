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Cronaca | 05 luglio 2026, 18:05

Sanzionato qualche giorno prima per merce scaduta, vende whisky ad un 16enne: multato esercente

Gli erano stati sequestrati una trentina di chili fra carne e pesce e confezioni di snack. Denunciati due uomini per furto di una moto e due caschi

Sanzionato qualche giorno prima per merce scaduta, vende whisky ad un 16enne: multato esercente

Durante i classici pattugliamenti serali La Polizia locale di Finale Ligure è interventuti in un market gestito da stranieri sempre nel centro di Finalmarina, per contestare all'esercente la vendita di una bottiglia di whisky ad un ragazzino di sedici anni. 

Per lui è scattata una sanzione amministrativa da 500 euro. 

Lo stesso market, pochi giorni prima, era stato sanzionato per aver messo in vendita generi alimentari privi di etichetta e in cattivo stato di conservazione, scaduti, con il sequestro di una trentina di chili fra carne e pesce e decine di confezioni di snack.

Sempre durante la settimana gli agenti finalesi hanno denunciato due persone, un italiano residente  Milano e un cittadino di El Salvador senza fissa dimora, con molti precedenti per reati contro il patrimonio, per furto di una moto e di due caschi, sottratti forzando i bauletti di altri motocicli in sosta. 

Inoltre addosso all'italiano erano stati rinvenuti oggetti da scasso che sono stati sequestrati.
 

Redazione

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