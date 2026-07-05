Sanzionato qualche giorno prima per merce scaduta, vende whisky ad un 16enne: multato esercente

Durante i classici pattugliamenti serali La Polizia locale di Finale Ligure è interventuti in un market gestito da stranieri sempre nel centro di Finalmarina, per contestare all'esercente la vendita di una bottiglia di whisky ad un ragazzino di sedici anni.

Per lui è scattata una sanzione amministrativa da 500 euro.

Lo stesso market, pochi giorni prima, era stato sanzionato per aver messo in vendita generi alimentari privi di etichetta e in cattivo stato di conservazione, scaduti, con il sequestro di una trentina di chili fra carne e pesce e decine di confezioni di snack.



Sempre durante la settimana gli agenti finalesi hanno denunciato due persone, un italiano residente Milano e un cittadino di El Salvador senza fissa dimora, con molti precedenti per reati contro il patrimonio, per furto di una moto e di due caschi, sottratti forzando i bauletti di altri motocicli in sosta.

Inoltre addosso all'italiano erano stati rinvenuti oggetti da scasso che sono stati sequestrati.

