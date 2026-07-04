Vende otto dosi di cocaina, fermato oppone resistenza e minaccia gli agenti: arrestato pusher

Cede droga nelle vie del centro e cerca di sottrarsi al controllo, arrestato dalla Polizia Locale a Finale Ligure.
I fatti nella tarda serata di venerdì 3 luglio.
Come ogni sera gli agenti pattugliavano il centro città, anche con personale in borghese, per contenere possibli eccessi della movida nel fine settimana; nell'occasione si avvedevano di uno "scambio" nella centralissima via Roma, alle spalle di pIazza Vittorio Emanuele II.
Immediato l'intervento grazie al quale gli agenti fermavano inizialmente l'acquirente, recuperando l'involucro appena passato di mano, contenente otto dosi di cocaina gia confezionate.
Poco dopo una seconda pattuglia intercettava e arrestava anche il pusher, F.B. marocchino venticinquenne, già noto per precedenti per spaccio.
Accompagnato al Comando di Via Ghiglieri, l'uomo ha iniziato a dare in escandescenze e a minacciare gli uomini della polizia locale, procurandosi anche alcune escoriazioni medicate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona.
Riportata la calma, il soggetto è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.
Nella mattinata di oggi è stato processato per direttissima, con il rinvio dell'udienza per i termini chiesti dalla difesa e l'applicazione del divieto di dimora in provincia di Savona.
L'acquirente, cittadino egiziano residente nel milanese, è stato invece segnalato alla Prefettura, per l'applicazione delle misure di natura amministrativa previste dall'articoll 75 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti.