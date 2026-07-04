Molesta i clienti di un ristorante e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 37enne francese

Nella serata di martedì 30 giugno, i Carabinieri della Stazione di Laigueglia hanno tratto in arresto un cittadino francese di 37 anni, ritenuto responsabile di violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L'intervento è scattato nel corso della nottata presso il ristorante "Il Vascello Fantasma", situato in Piazza Musso, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione alcolica che molestava i clienti del locale. Segnalata la situazione alla locale Stazione Carabinieri, sono intervenuti sul posto due militari liberi dal servizio per contenere la situazione.

L'uomo, un idraulico 37enne nato in Francia, incensurato in Italia ma gravato da numerosi precedenti di polizia nel proprio paese d'origine, è stato inizialmente tranquillizzato e allontanato dall'esercizio commerciale. Tuttavia, una volta fuori, ha reagito con estrema violenza: ha sferrato una testata al primo militare e ha strattonato bruscamente al collo e al gomito il secondo.

Grazie al tempestivo supporto dei militari dell'Aliquota Radiomobile di Alassio e della Stazione Carabinieri di Villanova d'Albenga, il soggetto è stato definitivamente immobilizzato e tratto in arresto.

La condotta violenta dell'uomo è proseguita anche durante il trasporto nella sede della Compagnia: l'arrestato ha infatti colpito ripetutamente con violenza la portiera dell'autoradio mentre la successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire all'interno del suo zaino un coltello della lunghezza complessiva di 23 centimetri, che è stato posto sotto sequestro.

L'Autorità Giudiziaria che è stata immediatamente informata dal Comando Stazione di Laigueglia, ha disposto il rito direttissimo per la mattina successiva in Tribunale a Savona, che si è concluso con la convalida dell’arresto e la condanna del soggetto.

"L'attività svolta testimonia la costante presenza sul territorio dell'Arma dei Carabinieri, impegnata quotidianamente nel contrasto ai reati contro l'ordine pubblico e nella tutela della sicurezza della cittadinanza e delle attività commerciali della provincia" dicono dal comando provinciale dei carabinieri di Savona.

