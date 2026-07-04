Tamponamento tra quattro auto e un camion nella galleria Pecorile sull'A10 a Celle: traffico in tilt

AGGIORNAMENTO DELLE 10.40: Sulla A10 Genova-Savona, tra Celle Ligure ed Albisola verso Ventimiglia il traffico non è più bloccato ma restano 8 km di coda, a partire da Varazze. Il traffico defluisce su una corsia

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Si verifica un maxi incidente all'altezza di Celle poco dopo le 9.30 e scatta l'intervento dei soccorsi.

Il traffico sul tratto al km 34.9 nella galleria Pecorile in direzione Ventimiglia attualmente bloccato e si registrano diversi km di coda.

Ad essere coinvolte in un tamponamento sarebbero state 4 auto e un camion. Sul posto l'automedica del 118, un'ambulanza della Croce Rossa di Varazze e il personale di Autostrade.

L'entrata consigliata verso Ventimiglia è il casello di Albisola e l'uscita consigliata provenendo da Genova è il casello di Varazze.

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