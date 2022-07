Grande caldo ieri nel savonese, toccati i 37.6° a Ellera (Albisola Superiore)

"Padivarma, stazione nel comune di Beverino, in provincia de La Spezia, con 38.8 di massima ha ieri superato i 38.5 di Castelnuovo Magra, altra stazione dello spezzino che, dal 3 luglio deteneva il primato della temperatura più alta per il 2022. Da evidenziare come la stessa Padivarma avesse segnato la minima assoluta regionale con 13.2: dunque l'escursione termica è stata di oltre 25 gradi. Dietro Padivarma altre due stazioni della stessa provincia: Riccò del Golfo con 37.8 e ancora Castelnuovo Magra con 37.6".

Questa la nota pubblicata sulla propria pagina social da parte di Arpal che aggiunge: "Nelle altre province spiccano: in provincia di Genova 37.7 a Pian dei Ratti (Orero) e 37.6 a Genova Pontedecimo, nel savonese 37.6 a Ellera Foglietto (Albisola Superiore), nell'imperiese 36.5 a Pieve di Teco. Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia queste le massime (non è disponibile il dato di Imperia): Genova Centro Funzionale 33.4, Savona Istituto Nautico 33.8, La Spezia 35.6".

"Alle ore 20 di ieri la rete Omirl segnala Sarzana, con 34.1, come valore più elevato mentre Genova Centro Funzionale segna 30.8, Savona Istituto Nautico 31.6, La Spezia 32.0. Due notti fa la minima più elevata era stata registrata ad Alassio con 25.3, seguita da Camogli, Sanremo e Genova Centro Funzionale con 24.7 e da Framura con 24.6. Negli altri capoluoghi di provincia Savona Istituto Nautico 23.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 23.5, La Spezia 22.1. Da notare il crollo dell'umidità: alle 2.30 a Genova si registrava un tasso dell'82% passato, alle 9.00, al 44%".

"Da segnalare, infine i temporali anche moderati, che dalle zone interne di Levante si sono affacciati alla costa, nella zona tra il Promontorio di Portofino e il Tigullio: intensità oraria massima 15.6 a Pian dei Ratti mentre a Cichero (San Colombano Certenoli) sono caduti 12.2 millimetri in 15 minuti" conclude Arpal.