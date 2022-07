Cisano, proseguono gli appuntamenti dal vivo per “Musica in piazza”: ecco Juni Swing Trio e Sherocks

Proseguono, con successo, le serate di musica dal vivo, in piazza Gollo, a Cisano sul Neva. Gli appuntamenti con la 3° edizione della Rassegna “Musica in Piazza”, organizzata dall’amministrazione Niero sono ogni martedì e giovedì d’estate, fino a giovedì 1 settembre, oltre a tre eccezionali serate domenicali inserite per dare una risposta ai tanti musicisti, che hanno espresso il desiderio di tornare a esibirsi nella magica atmosfera di piazza Gollo.

A salire sul palco, martedì 19 luglio, a partire dalle 20, sarà il “Juni Swing Trio”, gruppo genovese, formato da Eugenia Cuomo Ulloa (voce), Luca Terzolo al pianoforte e Matteo Minola alla batteria. Il Trio, torna a Cisano, dopo il successo degli anni scorsi, con il suo repertorio jazz, swing che spazia da Louis Armstrong a Carosone, accompagnando così con le loro sonorità suadenti e magiche i clienti delle attività di ristorazione affacciate sui “giardinetti” che fanno da cornice a piazza Gollo. Giovedì 21 luglio toccherà alla band savonese “Sherocks” che propone i più grandi classici portati al successo dalle più grandi star femminili della musica internazionale e nazionale, arricchite da aneddoti e curiosità delle artiste che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Un vero e proprio viaggio che parte dagli anni ‘60 con la regina del soul Aretha Franklin e l’irriverente regina del rock Janis Joplin, attraverso gli anni ‘70 con la disco degli ABBA e Donna Summer arriva agli anni ‘80 con Tina Turner e Madonna fino ad artiste del nostro millennio come Lady Gaga, senza tralasciare le star italiane tra cui Antonella Ruggiero, Gianna Nannini. Sul palco Francesca Marotta, voce e chitarra; Sonia Miceli, basso e cori; Andrea Calamaro, chitarra solista e cori e Matteo Minola batteria. La rassegna proseguirà martedì 26 luglio con Mauro Vero, chitarrista elettrico, acustico e classico, cantante, compositore e arrangiatore. Vero ha iniziato a suonare a 9 anni. La sua carriera inizia a 13 anni.