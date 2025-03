Nuovo sistema di raccolta porta a porta Savona, dal 1° aprile la consegna dei kit

Dal 19 marzo iniziano i primi incontri informativi mentre dal 1° aprile parte la consegna gratuita dei kit per la raccolta porta a porta che prenderà il via il prossimo mese.

È ormai avviato il percorso di Savona verso il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.

L’avvio dei servizi sarà preceduto da circa cinquanta incontri e da campagne di informazione rivolte a cittadini e aziende con cartelloni 6 metri per 3 e di dimensioni più piccole dimensioni affissi in città.

Per chiarire tutti gli aspetti del nuovo servizio, ricevere informazioni, consigli utili e conoscere le disposizioni comunali in merito, Sea-S invita i cittadini a partecipare agli incontri pubblici. I residenti delle varie zone saranno avvisati con una lettera di Sea-S e alcune delle quali sono già state inviate.

Le lettere vengono spedite dal 12 al 18 marzo. Chi dopo quelle date non l’avesse ancora ricevuta prima di recarsi a ritirare il kit deve contattare il numero verde 800.453.562.

"Per organizzare al meglio l’affluenza nelle varie giornate si consiglia la presenza di un componente del nucleo familiare – spiega Sea-S – e di partecipare all'incontro dedicato al quartiere di residenza".

Gli incontri si terranno presso il nuovo Palaseas, tensostruttura allestita in Piazza del Popolo vicino all’ingresso del Tribunale.

Il ritiro del kit gratuito per le utenze ubicate nel centro di Savona è programmato dall'1 aprile al 26 aprile presso il Palaseas in Piazza del Popolo con orario dal lunedì al giovedì dalle 08,30 alle 14, il venerdì e il sabato dalle 08,30 alle 20, la domenica dalle 08,30 alle 14,30.

Per le utenze ubicate nei quartieri Villetta, Valloria, Villapiana, Lavagnola, zona Sacro Cuore e Darsena il ritiro è programmato dal 01 aprile al 10 maggio in Via Pietragrossa a Legino con orario dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19 e la domenica dalle 08,30 alle 14,30.

Per le utenze ubicate nei quartieri Legino Alta, Legino Bassa, Oltreletimbro, Litorale Oltreletimbro Alta, Fornaci e Zinola il ritiro è programmato dal 01 aprile al 24 maggio in Via Pietragrossa a Legino con orario dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19 e la domenica dalle 08,30 alle 14,30.

Per il ritiro dei kit sarà necessario presentarsi con la lettera di convocazione e un documento di riconoscimento in corso di validità.

Gli utenti impossibilitati a ritirare personalmente il proprio kit potranno delegare un’altra persona compilando la delega riportata nella lettera.