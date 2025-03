A Finale Ligure lo Zonta Club ha finalmente una sua casa: inaugurata la nuova sede (FOTO e VIDEO)

Dopo oltre trent'anni di attivismo sparso su tutto il territorio finalese, ora lo Zonta Club International - Sezione di Finale Ligure avrà anche una sua sede fisica.

E' stata inaugurata nel pomeriggio di ieri, non certo un giorno qualunque per gli intenti che sviluppa e promuove la stessa associazione, la nuova sede nei locali comunali di via all'Asilo 23 a Pia che furono già sede della ludoteca e dell'asilo stesso.

Un luogo d'incontro, uno spazio con tanto di terrazzo dove poter organizzare anche eventi o anche semplicemente un punto di riferimento fisico per alcune attività pratiche.

"Noi siamo a Finale da 32 anni ormai e non abbiamo mai avuto una sede per le nostre attività - ci dice la presidente della sezione finalese Milena Poliani -. Quest'anno, finalmente, grazie prima alla precedente amministrazione e poi a quella attuale, siamo riusciti a concretizzare il sogno che ci ha accompagnato per tutti questi 32 anni di lavoro, ottenendo un luogo fisico dove poterci riunire e decidere le attività sul territorio".

"Oltre a questo - aggiunge -, vogliamo proporre alla cittadinanza incontri sia formativi che informativi. Nei prossimi mesi, infatti, abbiamo intenzione di programmare appuntamenti finalizzati al benessere delle donne, poiché Zonta opera proprio per migliorare la condizione femminile".

A impreziosire l'evento ed emozionare i presenti, strappando applausi a scena aperta, è stata l'esibizione della socia Luisa Zanoli, che festeggerà lunedì 10 marzo i suoi 80 anni con uno spettacolo a Finalborgo, che ha danzato sulle note de "La donna cannone" di De Gregori e "Gli uomini" di Mia Martini.

"Siamo già pronte con una serie di iniziative: lunedì sera saremo a teatro, ai Chiostri di Finalborgo, presso l'Auditorium Destefanis, con lo spettacolo di Luisa, nostra socia e sceneggiatrice molto conosciuta nel Finalese. Luisa ha sempre sostenuto Zonta e si è sempre occupata di temi legati al femminile, al femminicidio e alla violenza di genere. Da lì prende il via, come ogni anno, il nostro spettacolo forse più famoso e conosciuto: Stelle per una notte, che tornerà a dicembre. Vi anticipo già di tenervi pronti, perché ci saranno una serie di novità per il nuovo anno" conclude la presidente Milena Poliani.