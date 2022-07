Albenga, Tomatis (FdI): "Spazzini come fantasmi nelle frazioni, garantita solo la raccolta di base"

"Questa volta il grido d’allarme arriva dalle Frazioni. Da mesi gli abitanti non vedono gli spazzini nei vicoli della frazione e sono giustamente arrabbiati. L’unica forma di pulizia è relativa alla raccolta differenziata e allo svuotamento dei cestini. Per il resto i quartieri sono abbandonati". Lo scrive in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

"Si tratta dell’ennesima conferma che i quartieri periferici e non solo vengono ignorati. Casi come questi sono lo specchio dell’inefficienza della macchina comunale che ha completamente ignorato i servizi di alcuni quartieri e delle frazioni di Albenga – avverte Tomatis - Sono gli stessi abitanti, ad indossare i panni dello spazzino pulendo le strade delle borgate, viceversa sarebbero stracolme di rifiuti".

"Manca insomma la pulizia e l’igienizzazione delle strade – sottolinea Roberto Tomatis – Pertanto hanno ragione gli abitanti a lamentarsi di essere ignorati. L’unica occasione in cui viene ricordata l’importanza delle frazioni è, come sempre, un evento o una sagra. Si fa la corsa a ripulire tutto per poi dimenticare in fretta. Tutto infatti ritorna come prima".

"L'amministrazione dovrebbe ricordare che anche gli abitanti di queste zone della città hanno il diritto di essere considerati con servizi efficienti e soprattutto costanti e non solo in occasione degli eventi. Pure loro pagano le tasse e quindi non è giusto che vengano trattati come albenganesi di serie B e quindi da dimenticare" conclude Tomatis.