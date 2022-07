"L'aumento dei tumori coincide con la diffusione nell'atmosfera del benzo(a)pirene": la qualità dell'aria approda in Consiglio comunale di Cairo

E' stato convocato per il prossimo 25 luglio il Consiglio comunale di Cairo Montenotte. Diciotto i punti all'ordine del giorno tra cui l'interrogazione a firma dei consiglieri di Cairo Comune Giorgia Ferrari e Silvano Nervi sulla qualità dell'aria.

"Abbiamo consultato i dati sulla qualità dell'aria pubblicati sul sito della Regione, dai quali emerge che il benzo(a)pirene, sostanza altamente nociva per la salute, negli ultimi mesi supera di gran lunga i limiti di legge: più del doppio nella centralina di Cairo centro, quattro volte superiore in quella della Mazzucca e ben sette volte al di sopra dei limiti nella centralina di Bragno" si legge nell'interrogazione depositata dai due consiglieri lo scorso 28 giugno.

"'L'aspersione nell'aria di tale sostanza (benzo(a)pirene) ha coinciso con l'incremento statistico dei casi di gravi forme tumorali negli abitanti delle comunità prossime allo stabilimento di Cairo'. Lo scrive la seconda sezione del Tar, nel rigettare il ricorso di Italiana Coke sul piano di controlli predisposto dagli enti - aggiungono i consiglieri di Cairo in Comune - La copia della sentenza ci è stata consegnata, in seguito alla nostra richiesta di accesso agli atti, al termine della conferenza dei capigruppo di questa mattina a Palazzo Pertini, col sindaco Paolo Lambertini, il capogruppo di maggioranza Marco Dogliotti, il consigliere Renzo Berretta, in sostituzione di Fulvio Briano, e la capogruppo del nostro gruppo Giorgia Ferrari".

"Lunedì alle ore 9.30 in Consiglio comunale verrà discussa la nostra interrogazione - conclude il gruppo di opposizione Cairo in Comune - Speriamo in una discussione costruttiva, senza puerili polemiche legate all'esito delle elezioni che si sono concluse più di un mese fa".