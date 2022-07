Trading online: sempre più diffuse le app per operare sui mercati finanziari

Nell'intento di fare trading nella maniera più smart e versatile possibile, sempre più investitori scelgono di utilizzare le app dedicate al fine di poter utilizzare smartphone, tablet e qualunque altro dispositivo mobile. Naturalmente non si tratta di una modalità che esclude quella desktop, ma spesso viene considerata un completamento naturale che, anzi, permette di essere attivi anche fuori casa o ufficio, seguendo meglio il flusso dei mercati a ogni ora del giorno e persino della notte. Esistono molti eccellenti broker che forniscono app dedicate fruibili in maniera piuttosto intuitiva, ma occorre sempre seguire lo stesso principio, ovvero scegliere piattaforme rigorosamente certificate.

Caratteristiche dei migliori broker in app

Come riportato nella guida di Videoborsa.net, sito specializzato nel mondo delle negoziazioni digitali, le app di trading consigliate sono quelle certificate ufficialmente da organismi di vigilanza quali la Cysec, la FCA oppure la Consob. In fase di scelta, saranno inoltre importanti anche altri fattori come, ad esempio, il deposito minimo: si può cominciare a fare trading senza bisogno di dover investire cifre proibitive e soprattutto con commissioni molto basse o pari a zero. I broker più attendibili, infatti, utilizzano lo spread quale unica fonte di guadagno, ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.

Lo stesso software impiegato per operare deve risultare facile nell'interfaccia, sia da PC che ancor di più da app: se nel primo caso si utilizzano piattaforme quali Metatrader 4 e Web Trader, nel secondo caso tutto deve risultare più compatto e "a portata di tap" sui dispositivi mobili, ma senza tralasciare nessuna opzione importante: anche da cellulare, infatti, si dovrebbe poter visionare un grafico o avere la situazione dei propri investimenti sott'occhio.

Ogni broker, poi, presenta delle peculiarità comuni agli altri o uniche che li rendono più o meno adatti al tipo d'investimenti che si operano più spesso. Uno dei più noti e completi, ad esempio, è e-Toro.

Come operare con le app di trading

L'operatività di e-Toro è caratterizzata dalla possibilità, anche in app, di fare il cosiddetto social trading: si tratta di una vera e propria community che consente agli investitori di comunicare con i più esperti per chiedere consigli e scambiare opinioni, ma anche di copiare i popular investors proposti. Il copy trading è quello strumento che consente quindi di impostare il proprio account perché vengano ricopiate le azioni dei più esperti, scrutandone le strategie e quindi imparando da loro, ma anche sperando di emularne i successi. Il broker e-Toro, in particolare, si è premurato di creare dei veri e propri copy portfolios che consentono di individuare subito le aree tematiche diversificando gli investimenti da ricalcare.

Da non sottovalutare è anche l'app di XTB, che lavora molto sull'innovazione volta a integrare funzionalità aggiuntive indispensabili per chi fa trading: come ad esempio grafici di diverse tipologie per avere la situazione sott'occhio in svariate forme, nonché strumenti statistici per una proiezione quanto più possibile fedele delle possibilità d'investimento.

Trade è un altro ottimo broker, con un'app attraverso la quale poter operare nel mercato del Forex, ovvero lo scambio di coppie di valute (fino a 40), con gli indici delle azioni e persino con i CFD. Questi ultimi, per esteso 'contratti per differenza', sono una delle forme d'investimento più diffuse in quanto consentono al trader di poter avere eventuali vantaggi persino quando il mercato è sfavorevole.

Vi sono piattaforme dotate di relativa app come Capex, che forniscono anche una formazione gratuita e webinar dedicati al mondo del trading, Libertex, che fornisce strumenti quali gli ETF e il trading sulle principali materie prime e Iq Option, che anche su app consente di aprire un conto demo illimitato per simulare le varie operazioni senza utilizzare denaro reale.