Mioglia, restauro dell'organo "Bellosio-Mordeglia" nella chiesa parrocchiale: il 23 luglio la presentazione dei lavori

Sabato 23 luglio alle ore 21 presso la chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Mioglia si terrà la conferenza di presentazione dei lavori di restauro in corso al prezioso organo della parrocchiale intitolata "Rinascita di un Patrimonio II".

Lo strumento è stato costruito da Francesco Nicola Bellosio nel 1778 (uno tra i più importanti organari settecenteschi dell'Italia settentrionale) e sapientemente ammodernato dal cellese Gerolamo Mordeglia nel 1910.

I restauratori Graziano Interbartolo per l'organo e Claudia Maritano per la cassa dello strumento e la tribuna di sostegno guideranno il pubblico in un vero e proprio viaggio alla scoperta di questo significativo bene storico artistico, illustrando le operazioni di restauro in corso tramite una puntuale proiezione di immagini.

L'intervento è reso possibile grazie all'impegno della Parrocchia di Mioglia ed ai contributi erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana, dalla Fondazione Agostino De Mari e dall'Azienda Faunistica Venatoria Miogliese, ai quali si aggiungono la raccolta fondi curata dal comune di Mioglia e le offerte dei parrocchiani.

L'evento rientra nel cartellone della XIII edizione della Stagione Musica &' Cultura organizzata dalle Parrocchie di Stella unitamente alla Confraternita dei SS. Sebastiano e Rocco di Stella Gameragna e dispone del patrocinio del Polo Culturale della Diocesi di Acqui, della Diocesi di Savona di Savona - Noli, del comune di Mioglia, dell'Associazione Musicale Antichi Organi Italiani e dell'Associazione Culturale Progetto Labirinto. Ingresso libero.