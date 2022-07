Alassio, brandiva un coltello da cucina per le vie di Alassio: fermato e denunciato dalla Polizia

Raggiunto dalla Polizia in zona piazza S. Ambrogio ad Alassio, viene disarmato e denunciato all’autorità Giudiziaria con l’accusa di possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. È accaduto domenica 24 luglio nelle prime ore del mattino, dopo alcune segnalazioni fatte dai cittadini in merito a un giovane, a torso nudo che, in stato di agitazione, brandiva un grosso coltello da cucina nella zona del Molo Bestoso.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe precedentemente avuto un diverbio con alcuni coetanei, al termine del quale si sarebbe allontanato per poi ripresentarsi con il coltello da cucina.

Le immediate ricerche avviate dalla pattuglia, con l’ausilio dei Carabinieri del Comando di Alassio, per le vie della città, hanno consentito di intercettare poco dopo il giovane corrispondente alla descrizione precedentemente fornita, fermato nella zona di piazza S. Ambrogio.

Il giovane, che aveva ancora con sé il coltello infilato nei pantaloni, sulla schiena, è stato disarmato, posto in sicurezza e accompagnato negli Uffici del Commissariato. I provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.

Prosegue costantemente l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio del Commissariato di Alassio, voluta dal Questore di Savona e dedicata alla cittadina rivierasca.

I servizi, realizzati quotidianamente, sono finalizzati principalmente alla prevenzione e a garantire la massima sicurezza, in tutte le aree della città e in particolare nelle zone ad alta frequentazione turistica.