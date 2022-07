Trenitalia, nuovi collegamenti treno + bus per i borghi marinari

Con i nuovi servizi link di Trenitalia (Gruppo FS) è più facile raggiungere le spiagge più belle o visitare i più suggestivi borghi marinari della riviera ligure.

Una soluzione integrata che conferma l’impegno del Polo Passeggeri del Gruppo FS per una mobilità sempre più sostenibile a supporto del turismo locale e di prossimità.

Da sabato 30 luglio il servizio combinato treno + bus di Trenitalia, in collaborazione con TPL Linea, consente di raggiungere in tutta comodità e con un unico biglietto alcune delle spiagge più belle e pulite della riviera ligure di ponente e di scoprire i borghi marinari più suggestivi.

Arrivando in treno alla stazione di Savona, si prosegue con bus alla volta delle spiagge di Bergeggi e Torre del Mare, premiate con la Bandiera Blu 2022 per le loro acque cristalline o si può raggiungere Noli, il caratteristico borgo marinaro di origine medievale e riconosciuto, insieme a Finalborgo, come Borgo più bello d’Italia.

Il collegamento intermodale treno +bus è attivo anche dalla stazione di Finale Ligure Marina, da dove gli autobus accompagneranno turisti e viaggiatori alla scoperta di Varigotti, il famoso borgo saraceno affacciato su un mare turchese, della Spiaggia del Malpasso, ubicata nella cosiddetta Baia dei Saraceni e infine di Finalborgo, un’autentica gemma a pochi passi dal mare che incanta con la sua atmosfera d’altri tempi.

È possibile acquistare in un’unica soluzione il viaggio treno+bus digitando come stazione di origine o destinazione Bergeggi, Torre del Mare, Noli, Varigotti, Spiaggia del Malpasso e Finalborgo su tutti i sistemi di vendita Trenitalia.