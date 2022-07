Temporali quest'oggi, venerdì 29 luglio. Poi nuovamente alta pressione e caldo

Ancora un impulso di aria instabile a condizionare il tempo di oggi con temporali con locali grandinate. Poi aumento graduale dell’alta pressione e nuovamente termometro in aumento con tempo più stabile. Possibili nel pomeriggio odierno temporali con grandine piccola.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi, venerdì 29, a domenica 31 luglio cielo generalmente sereno o poco il primo mattino con sviluppo di nubi cumuliformi e possibili temporali di calore dal pomeriggio, localmente anche forti soprattutto nelle zone a ridosso dei rilievi in estensione poi a tutto il Nord Ovest e Liguria. Migliora domani con annuvolamenti irregolari il pomeriggio. Domenica aumento termico.

Temperature calde con valori massimi tra 26-31°C, minime tra 17-21°C in pianura. Valori massimi tra 29 e 32°C, minime tra e 23 24°C al mare. Venti moderati da Nord in Liguria, deboli da Est in pianura

Da lunedì 1 agosto ancora alta pressione, con temperature in aumento e cielo poco o irregolarmente nuvoloso il pomeriggio.

