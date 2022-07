Funivie, Regione rinvia l'incontro. Sindacati indignati: "Se il presidente Toti pensa alle elezioni ne risponderà ai lavoratori e al territorio"

Non ci sarà alcun incontro per affrontare il tema del futuro di Funivie Spa domani, lunedì 1 agosto, tra Regione, sindacati, sindaci dei comuni coinvolti (Cairo e Savona), Unione Industriali savonesi e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale.

La doccia fredda per le parti sociali è arrivata nella mattinata odierna con una pec nella quale la segreteria della presidenza dell'ente regionale annuncia "causa impegni improvvisi e improrogabili" il rinvio della riunione a data da destinarsi.

"Siamo veramente indignati, non è possibile che su una questione fondamentale per il territorio la Regione si tiri indietro dopo che avevamo chiesto un interessamento diretto al presidente Toti" afferma duramente il segretario di Filt Cgil, Simone Turcotto.

"Per noi è una grossa delusione - aggiunge il resposabile di Fit Cisl, Danilo Causa - avevamo bisogno di capire quale fosse l'interesse di Regione Liguria sull'infrastruttura e questo incontro era importante per chiedere al presidente di vigilare sul testo dell'ultimo decreto, oltre a incontrare insieme il commissario designato Signorini".

La preoccupazione è per i tempi: mentre si accorciano quelli della fine degli ammortizzatori sociali (in scadenza a novembre), si allungano quindi quelli della politica: "Al massimo coi sussidi si potrà arrivare a fine anno, nel mentre nessuno ha 'mosso una biglia' per tirare su i pali e avviare il ripristino" continua Causa.

Tanta amarezza condita da una sensazione comune: "Se il presidente Toti ha da pensare alle elezioni politiche nazionali anziché al territorio, ne risponderà a questi 60 lavoratori e un intero territorio. Speriamo anche i sindaci si indignino e pretendano una convocazione urgente nei prossimi giorni" chiosa Turcotto.