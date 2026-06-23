Laigueglia, riconosciuta la legittimità del Comune per l'esclusione della concessione del chiosco dei Bagni Antille dal bando di gara

Il Giudice del Tribunale Amministrativo Regionale con un procedimento d'urgenza ha riconosciuto la legittimità dell’operato del Comune perché non era possibile per l'ente portare a gara una struttura che presenta difformità urbanistiche non sanabili ed in contrasto con il vigente PRG.

Nel contempo, per quanto riguarda l'attività commerciale svolta al suo interno, ha ritenuto di accogliere l’istanza di proroga tecnica per consentire di proseguire l’attività ancora per la corrente stagione estiva.

"Il TAR ha confermato che il nostro operato era un atto dovuto e pienamente legittimo - commenta il Sindaco Giorgio Manfredi - ed apprezziamo la decisione del Giudice Amministrativo che, intervenendo in un ambito in cui il Comune non aveva potere, ha concesso l'apertura del chiosco per l'estate in corso, consentendo 'cautelarmente' al sub concessionario di lavorare e di conservare il posto al personale precedentemente assunto".